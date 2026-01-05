PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen in Schortens

Schortens (ots)

Am heutigen Montagmorgen kam es gegen 09:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Schortens zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der Unfallverursacher die Vorfahrt, als er von der tom-Brok-Straße in die Bahnhofstraße einbiegen wollte. Dabei übersah er einen vorfahrtberechtigten Pkw, der die Bahnhofstraße von links kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der Folge kollidierte der Pkw der Unfallbeteiligten mit einem weiteren entgegenkommenden Fahrzeug, das die Bahnhofstraße in Richtung Grafschaft befuhr. Zwei Unfallbeteiligte wurden durch die Kollision verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An zwei der beteiligten Fahrzeuge entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Bahnhofstraße zeitweise voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

