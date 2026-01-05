Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen in Schortens
Schortens (ots)
Am heutigen Montagmorgen kam es gegen 09:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Schortens zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der Unfallverursacher die Vorfahrt, als er von der tom-Brok-Straße in die Bahnhofstraße einbiegen wollte. Dabei übersah er einen vorfahrtberechtigten Pkw, der die Bahnhofstraße von links kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der Folge kollidierte der Pkw der Unfallbeteiligten mit einem weiteren entgegenkommenden Fahrzeug, das die Bahnhofstraße in Richtung Grafschaft befuhr. Zwei Unfallbeteiligte wurden durch die Kollision verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An zwei der beteiligten Fahrzeuge entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Bahnhofstraße zeitweise voll gesperrt werden.
