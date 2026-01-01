POL-WAF: Oelde. Einbruch in Warenlager
Warendorf (ots)
Unbekannte sind zwischen Dienstag (30.12.2025, 18.30 Uhr) und Mittwoch (31.12.2025, 10.45 Uhr) in ein Warenlager an der Bahnhofstraße in Oelde eingebrochen.
Mittels eines Pflastersteines verschafften sie sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchwühlten im Verkaufsraum diverse Möbel und Gegenstände.
Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell