Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in Warenlager

Warendorf (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag (30.12.2025, 18.30 Uhr) und Mittwoch (31.12.2025, 10.45 Uhr) in ein Warenlager an der Bahnhofstraße in Oelde eingebrochen.

Mittels eines Pflastersteines verschafften sie sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchwühlten im Verkaufsraum diverse Möbel und Gegenstände.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell