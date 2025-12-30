PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Sportmatte brennt nach Böllerwurf ab

Warendorf (ots)

Am 30.12.2025 gegen 13:45 Uhr musste die Feuerwehr in Beckum zum Jahnstadion am Konrad-Adenauer-Ring 40 ausrücken. An der dortigen Hochsprunganlage brannte eine Weichbodenmatte. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Dennoch war die Matte komplett ausgebrannt. Durch das Feuer entstand ein hoher Sachschaden in zur Zeit unbekannter Höhe. Zur Ursache machte ein 13-Jähriger Jugendlicher anschließend Angaben. Demnach habe er einen Böller neben der Anlage gezündet. Es besteht die Vermutung, dass der Brand durch den damit einhergehenden Funkenflug entfacht wurde.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 14:48

    POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Lager

    Warendorf (ots) - Unbekannte sind zwischen Sonntag (28.12.2025, 12.00 Uhr) und Dienstag (30.12.2025, 12.54 Uhr) in ein Lager auf dem Gelände des Stadtparks Nord an der Straße Im Elsken in Ahlen eingebrochen. Über eine Tür verschafften sie sich gewaltsam Zugang, durchwühlten mehrere Schränke und flüchteten anschließend. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 10:13

    POL-WAF: Sendenhorst. Porsche Cayenne angefahren und beschädigt

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Samstag (27.12.2025) einen grauen Porsche Cayenne in Sendenhorst angefahren, beschädigt und ist geflüchtet. Das Auto stand zwischen 17.55 Uhr und 20.25 Uhr auf dem Parkplatz einer Gaststätte an der Straße Hardt und wurde rechtsseitig beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 08:44

    POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Friseursalon

    Warendorf (ots) - Wer kann Hinweise zu einem Einbruch in einen Friseursalon in Ahlen geben? Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag (27.12.2025, 14.30 Uhr) und Montag (29.12.2025, 08.47 Uhr) gewaltsam über ein Fenster Zugang zu dem Salon an der Rottmannstraße. Hier durchwühlten sie die Schränke und stahlen Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
