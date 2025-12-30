Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Sportmatte brennt nach Böllerwurf ab

Warendorf (ots)

Am 30.12.2025 gegen 13:45 Uhr musste die Feuerwehr in Beckum zum Jahnstadion am Konrad-Adenauer-Ring 40 ausrücken. An der dortigen Hochsprunganlage brannte eine Weichbodenmatte. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Dennoch war die Matte komplett ausgebrannt. Durch das Feuer entstand ein hoher Sachschaden in zur Zeit unbekannter Höhe. Zur Ursache machte ein 13-Jähriger Jugendlicher anschließend Angaben. Demnach habe er einen Böller neben der Anlage gezündet. Es besteht die Vermutung, dass der Brand durch den damit einhergehenden Funkenflug entfacht wurde.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell