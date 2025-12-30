POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Lager
Warendorf (ots)
Unbekannte sind zwischen Sonntag (28.12.2025, 12.00 Uhr) und Dienstag (30.12.2025, 12.54 Uhr) in ein Lager auf dem Gelände des Stadtparks Nord an der Straße Im Elsken in Ahlen eingebrochen.
Über eine Tür verschafften sie sich gewaltsam Zugang, durchwühlten mehrere Schränke und flüchteten anschließend.
Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell