POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Friseursalon
Warendorf (ots)
Wer kann Hinweise zu einem Einbruch in einen Friseursalon in Ahlen geben?
Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag (27.12.2025, 14.30 Uhr) und Montag (29.12.2025, 08.47 Uhr) gewaltsam über ein Fenster Zugang zu dem Salon an der Rottmannstraße.
Hier durchwühlten sie die Schränke und stahlen Bargeld.
Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
