Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Feuer in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Montag (29.12.2025, 16.15 Uhr) zu einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Straße Stiftshof in Warendorf-Freckenhorst gerufen worden.

Zunächst hieß es, ein Dachstuhl würde brennen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Bewohner bereits aus dem Gebäude raus, Feuer oder Rauch jedoch nicht mehr zu erkennen.

Die Bewohner hatten das Feuer im Bereich eines Bettes in einem der Zimmer bereits eigenständig gelöscht. Kräfte der Feuerwehr vergewisserten sich anschließend, dass keine weiteren Glutnester vorhanden sind.

Bei Ausbruch des Feuers, befanden sich fünf Bewohner noch im Haus, haben dieses jedoch unverletzt verlassen können.

Ermittlungen zur Brandursache sind eingeleitet.

Polizei Warendorf
Pressestelle
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

