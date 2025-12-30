PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. VW Passat angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Eine unbekannte Frau ist am Montag (29.12.2025, 19.45) beim Rangieren mit ihrem Auto gegen einen schwarzen VW Passat gefahren, hat ihn beschädigt und ist danach geflüchtet.

Das Auto stand am rechten Fahrbahnrand an der Straße Südtor in Sendenhorst.

Wir bitten die Unbekannte und weitere Zeugen sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

