POL-WAF: Sendenhorst. VW Passat angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Eine unbekannte Frau ist am Montag (29.12.2025, 19.45) beim Rangieren mit ihrem Auto gegen einen schwarzen VW Passat gefahren, hat ihn beschädigt und ist danach geflüchtet.
Das Auto stand am rechten Fahrbahnrand an der Straße Südtor in Sendenhorst.
Wir bitten die Unbekannte und weitere Zeugen sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.
