Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Bäckerei - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Zwischen Sonntag (28.12.2025, 17.30 Uhr) und Montag (29.12.2025, 04.45 Uhr) sind Unbekannte in eine Bäckerei in Beckum eingebrochen.

Die Täter stahlen Bargeld aus dem Ladengeschäft an der Cheruskerstraße und flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell