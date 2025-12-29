POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Einbruch in Zweiparteienhaus
Warendorf (ots)
Unbekannte sind am Samstag (27.12.2025) zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr in ein Zweiparteienhaus in Sendenhorst eigebrochen.
Bewohner des Hauses an der Straße Auf dem Bree bemerkten mehrere Personen im Flur und stellten anschließend eine geöffnete Tür im Obergeschoss fest. Die Unbekannten flüchteten unerkannt, gestohlen wurde nichts.
Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
