Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Ford Kuga angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntag (28.12.2025) einen schwarzen Ford Kuga in Sendenhorst angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 10.40 Uhr und 12.05 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Schlabberpohl und wurde vorne rechts beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

