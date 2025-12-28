POL-WAF: Ahlen. Alkoholisierter Fahrradfahrer gestürzt
Warendorf (ots)
Aufmerksame Verkehrsteilnehmer informierten die Polizei am Samstag, 27.12.2025, gegen 21.05 Uhr, weil sie einen alkoholisierten Fahrradfahrer festhielten, der gestürzt war, aber weiterfahren wollte. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der 78-Jährige erhebliche Ausfallerscheinungen zeigte, die auf seinen Alkoholkonsum zurückzuführen dürften. Die Beamten nahmen den Ahlener mit und ließen ihm Blutproben entnehmen. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
