PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mann nach Auseinandersetzung in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 23.12.2025 wurde die Polizei gegen 15.25 Uhr über einen Streit zwischen mehreren Personen in der Oelder Innenstadt informiert. Eine Person soll ein Messer bedrohlich eingesetzt haben.

Den flüchtigen Tatverdächtigen stellten Polizisten im Bereich der Einmündung Ennigerloher Straße/Von-Galen-Straße fest. Sie sprachen ihn aufgrund des Messerhinweises zu Boden. Der leicht im Gesicht verletzte 19-Jährige kam der Aufforderung nach und wurde gefesselt. In seiner Hosentasche befand sich ein Küchenmesser, welches sichergestellt wurde. Der Oelder wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Am Einsatzort erschien ein 25-jähriger Oelder, der angab, von dem Heranwachsenden mit dem Messer bedroht worden zu sein. Er habe den 19-Jährigen angesprochen, weil dieser gegen Warnbaken getreten haben soll. Daraufhin habe sich ein Streit entwickelt. Der Ältere soll den Jüngeren geschlagen haben und man habe sich gegenseitig beleidigt.

Der 25-Jährige störte die Einsatzsituation mit dem 19-Jährigen und ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Eine Ingewahrsamnahme wurde angedroht. Daraufhin beruhigte sich der 25-Jährige.

Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 26.12.2025 – 07:59

    POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch in Einfamilienhaus

    Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Dienstag, 23.12.2025, zwischen 6.00 Uhr und 18.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hubertusstraße in Neubeckum ein. Der oder die Täter durchwühlten mehrere Wohnräume nach Beute. Angaben zum Diebesgut liegen nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 07:58

    POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Unter Betäubungsmitteleinfluss Auto gefahren

    Warendorf (ots) - Am Dienstag, 23.12.2025, 15.45 Uhr hielten Polizisten einen Autofahrer auf der Vellener Straße in Neubeckum an. Der 34-Jährige stand offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss, was ein Drogenvortest bestätigte. Die Beamten ließen dem Neubeckumer eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Rückfragen zur ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 17:34

    POL-WAF: Ahlen, Brand einer Gartenhütte

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (24.12.2025) um 18.16 Uhr wurden der Feuerwehr und Polizei der Brand einer Gartenhütte an der Fäustelstraße in Ahlen gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr war ein Teil der Hütte komplett abgebrannt, in der Hütte gelagerte Gartenwerkzeuge wurden ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Nach ersten Ermittlungen könnte der Brand möglicherweise durch Feuerwerkskörper ausgelöst worden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren