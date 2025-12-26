Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mann nach Auseinandersetzung in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 23.12.2025 wurde die Polizei gegen 15.25 Uhr über einen Streit zwischen mehreren Personen in der Oelder Innenstadt informiert. Eine Person soll ein Messer bedrohlich eingesetzt haben.

Den flüchtigen Tatverdächtigen stellten Polizisten im Bereich der Einmündung Ennigerloher Straße/Von-Galen-Straße fest. Sie sprachen ihn aufgrund des Messerhinweises zu Boden. Der leicht im Gesicht verletzte 19-Jährige kam der Aufforderung nach und wurde gefesselt. In seiner Hosentasche befand sich ein Küchenmesser, welches sichergestellt wurde. Der Oelder wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Am Einsatzort erschien ein 25-jähriger Oelder, der angab, von dem Heranwachsenden mit dem Messer bedroht worden zu sein. Er habe den 19-Jährigen angesprochen, weil dieser gegen Warnbaken getreten haben soll. Daraufhin habe sich ein Streit entwickelt. Der Ältere soll den Jüngeren geschlagen haben und man habe sich gegenseitig beleidigt.

Der 25-Jährige störte die Einsatzsituation mit dem 19-Jährigen und ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Eine Ingewahrsamnahme wurde angedroht. Daraufhin beruhigte sich der 25-Jährige.

Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell