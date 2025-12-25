Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen, Brand einer Gartenhütte

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (24.12.2025) um 18.16 Uhr wurden der Feuerwehr und Polizei der Brand einer Gartenhütte an der Fäustelstraße in Ahlen gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr war ein Teil der Hütte komplett abgebrannt, in der Hütte gelagerte Gartenwerkzeuge wurden ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Nach ersten Ermittlungen könnte der Brand möglicherweise durch Feuerwerkskörper ausgelöst worden sein, die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen und der Brandort beschlagnahmt. Personen wurden nicht verletzt, die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zurzeit nicht benannt werden. Wer hat verdächtige Personen oder Beobachtungen in der näheren Umgebung gemacht? Hinweise an die Polizei Ahlen, Telefon 02382-965-0 oder per E-Mail an: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell