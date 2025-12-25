PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen, Brand einer Gartenhütte

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (24.12.2025) um 18.16 Uhr wurden der Feuerwehr und Polizei der Brand einer Gartenhütte an der Fäustelstraße in Ahlen gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr war ein Teil der Hütte komplett abgebrannt, in der Hütte gelagerte Gartenwerkzeuge wurden ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Nach ersten Ermittlungen könnte der Brand möglicherweise durch Feuerwerkskörper ausgelöst worden sein, die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen und der Brandort beschlagnahmt. Personen wurden nicht verletzt, die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zurzeit nicht benannt werden. Wer hat verdächtige Personen oder Beobachtungen in der näheren Umgebung gemacht? Hinweise an die Polizei Ahlen, Telefon 02382-965-0 oder per E-Mail an: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 25.12.2025 – 17:07

    POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch in ein Einfamilienhaus

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 24.12.2025, wurde die Polizei um 13.45 Uhr von Zeugen über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Beckum-Neubeckum an der Hubertusstraße informiert. In einem noch nicht genau feststehenden Tatzeitraum drangen bislang unbekannte Täter in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten mehrere Schränke. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Angaben zu Diebesgut liegen zurzeit ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 17:04

    POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Brand eines Schuppens

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 24.12.2025, gegen 11.36 Uhr wurde der Polizei der Brand eines Schuppens an der Straße Wiedenbusk in Drensteinfurt-Walstedde gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass zwei Mülltonnen in dem Schuppen in Brand geraten waren. Aufmerksame Nachbarn bemerkten die Rauchentwicklung und löschten die Mülltonnen, die Feuerwehr übernahm die weiteren Löscharbeiten. An dem Schuppen und den ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 12:10

    POL-WAF: Beckum. Unbekannter verletzte Männer durch Reizgas

    Warendorf (ots) - Am Montag, 22.12.2025 verletzte ein Unbekannter gegen 18.20 Uhr drei Männer in der Beckumer Innenstadt. Ein 43-Jähriger und ein 23-Jähriger befanden sich auf der Nordstraße. Der Tatverdächtige kam aus Richtung Busbahnhof und lief an den beiden Beckumern vorbei. Es kam ohne Grund zum Streit und der Unbekannte setzte gegen die beiden Männer Reizgas ein. Hierdurch wurden der 43-Jährige und der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren