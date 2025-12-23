PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unbekannter verletzte Männer durch Reizgas

Warendorf (ots)

Am Montag, 22.12.2025 verletzte ein Unbekannter gegen 18.20 Uhr drei Männer in der Beckumer Innenstadt.

Ein 43-Jähriger und ein 23-Jähriger befanden sich auf der Nordstraße. Der Tatverdächtige kam aus Richtung Busbahnhof und lief an den beiden Beckumern vorbei. Es kam ohne Grund zum Streit und der Unbekannte setzte gegen die beiden Männer Reizgas ein. Hierdurch wurden der 43-Jährige und der 23-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Männer zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Der weiter in Richtung Markt gehende Tatverdächtige traf hier auf einen 52-Jährigen. Auch hier setzte der Unbekannte Reizgas gegen den Beckumer ein und trat ihm vor das Bein. Der Leichtverletzte suchte selbstständig das Krankenhaus auf.

Bei dem gesuchten Tatverdächtigen handelt es sich um einen 35 bis 50 Jahre alten Mann mit kurzen schwarzen Haaren, der eine schwarze Winterjacke, eine helle Hose und dunkle Sneaker trug. Der Unbekannte hatte eine Geschenkpapierrolle in der Hand.

Wer kann Angaben zu dem gesuchten Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

