POL-WAF: Beelen - Sassenberg. Ausfall der Sprechstunden des Bezirksdienstes am 29.12.2025
Warendorf (ots)
Die für Montag den 29.12.2025 geplanten Sprechstunden des Bezirksdienstes in Beelen und Sassenberg entfallen.
Vorgeplant waren folgende Zeiten:
Beelen: 8 Uhr bis 9 Uhr Sassenberg: 12 Uhr bis 13 Uhr
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell