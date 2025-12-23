POL-WAF: Beelen - Sassenberg. Ausfall der Sprechstunden des Bezirksdienstes am 29.12.2025

Warendorf (ots) - Gesucht wird der Fahrer eines schwarzen Kombis, der am Montag, 22.12.2025, gegen 19.15 Uhr auf der Dolberger Straße in Dolberg an einem grauen Skoda Citigo vorbeifuhr. Der 20-jährige Fahrer des Skodas befuhr die Dolberger Straße in Richtung Dolberg und hatte sich auf der Linksabbiegerspur eingeordnet, um auf die Lambertistraße abzubiegen. Der Unbekannte fuhr rechts an dem grauen Skoda vorbei und ...

mehr