Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Fahrradfahrer fuhr gegen Pkw und flüchtete

Warendorf (ots)

Zwischen Samstag, 20.12.2025, 12.00 Uhr und Montag, 22.12.2025, 15.45 Uhr fuhr ein flüchtiger Fahrradfahrer gegen die Beifahrerseite eines blauen Mitsubishi Space Star, der auf dem Brefeldweg in Telgte stand. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrradfahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

