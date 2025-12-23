POL-WAF: Telgte. Fahrradfahrer fuhr gegen Pkw und flüchtete

Warendorf (ots) - Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster befindet sich ein 38-Jähriger nach einem Angriff auf einen Münsteraner in Untersuchungshaft. Am Freitag, 19.12.2025 soll es gegen 16.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern in der Kirchstraße in Sendenhorst gekommen sein. Sowohl ...

mehr