Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mehrere Einbrüche am Wochenende

Warendorf (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu vier Einbrüchen und einem Einbruchsversuch im Beckumer Innenstadtbereich.

Einbruch in das kirchliche Gemeindehaus in der Straße Nordwall zwischen Freitag, 19.12.2025, 10.30 Uhr und Montag, 22.12.2025, 6.45 Uhr. Bislang liegen keine Erkenntnisse zum möglichen Diebesgut vor.

Einbruch in ein Jugendzentrum in der Sternstraße zwischen Freitag, 19.12.2025, 19.30 Uhr und Montag, 22.12.2025, 11.30 Uhr. Der oder die Täter stahlen Spielkonsolen sowie Geld.

Versuchter Einbruch in die Geschäftsräume einer Parfümerie in der Nordstraße zwischen Samstag, 20.12.2025, 14.30 Uhr und Montag, 22.12.2025, 8.00 Uhr.

Einbruch in einen Imbiss in der Ladstraße zwischen Sonntag, 21.12.2025, 20.30 Uhr und Montag, 22.12.2025, 8.50 Uhr. Hier entwendeten der oder die Täter Geld.

Einbruch in die Geschäftsräume eines Pflegedienstes in der Sternstraße am Montag, 22.12.2025, 0.54 Uhr. Hier stahlen die Täter Lebensmittel und Briefmarken.

Wer hat in den letzten Nächten und/oder von Sonntag auf Montag im Bereich der Tatorte verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen und/oder den Einbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
  23.12.2025 – 09:21

    POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Fahrer eines schwarzen Kombis gesucht

    Warendorf (ots) - Gesucht wird der Fahrer eines schwarzen Kombis, der am Montag, 22.12.2025, gegen 19.15 Uhr auf der Dolberger Straße in Dolberg an einem grauen Skoda Citigo vorbeifuhr. Der 20-jährige Fahrer des Skodas befuhr die Dolberger Straße in Richtung Dolberg und hatte sich auf der Linksabbiegerspur eingeordnet, um auf die Lambertistraße abzubiegen. Der Unbekannte fuhr rechts an dem grauen Skoda vorbei und ...

    mehr
  23.12.2025 – 09:11

    POL-WAF: Telgte. Fahrradfahrer fuhr gegen Pkw und flüchtete

    Warendorf (ots) - Zwischen Samstag, 20.12.2025, 12.00 Uhr und Montag, 22.12.2025, 15.45 Uhr fuhr ein flüchtiger Fahrradfahrer gegen die Beifahrerseite eines blauen Mitsubishi Space Star, der auf dem Brefeldweg in Telgte stand. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrradfahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
