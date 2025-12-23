Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mehrere Einbrüche am Wochenende

Warendorf (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu vier Einbrüchen und einem Einbruchsversuch im Beckumer Innenstadtbereich.

Einbruch in das kirchliche Gemeindehaus in der Straße Nordwall zwischen Freitag, 19.12.2025, 10.30 Uhr und Montag, 22.12.2025, 6.45 Uhr. Bislang liegen keine Erkenntnisse zum möglichen Diebesgut vor.

Einbruch in ein Jugendzentrum in der Sternstraße zwischen Freitag, 19.12.2025, 19.30 Uhr und Montag, 22.12.2025, 11.30 Uhr. Der oder die Täter stahlen Spielkonsolen sowie Geld.

Versuchter Einbruch in die Geschäftsräume einer Parfümerie in der Nordstraße zwischen Samstag, 20.12.2025, 14.30 Uhr und Montag, 22.12.2025, 8.00 Uhr.

Einbruch in einen Imbiss in der Ladstraße zwischen Sonntag, 21.12.2025, 20.30 Uhr und Montag, 22.12.2025, 8.50 Uhr. Hier entwendeten der oder die Täter Geld.

Einbruch in die Geschäftsräume eines Pflegedienstes in der Sternstraße am Montag, 22.12.2025, 0.54 Uhr. Hier stahlen die Täter Lebensmittel und Briefmarken.

Wer hat in den letzten Nächten und/oder von Sonntag auf Montag im Bereich der Tatorte verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen und/oder den Einbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell