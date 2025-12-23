Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Fahrer eines schwarzen Kombis gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines schwarzen Kombis, der am Montag, 22.12.2025, gegen 19.15 Uhr auf der Dolberger Straße in Dolberg an einem grauen Skoda Citigo vorbeifuhr. Der 20-jährige Fahrer des Skodas befuhr die Dolberger Straße in Richtung Dolberg und hatte sich auf der Linksabbiegerspur eingeordnet, um auf die Lambertistraße abzubiegen. Der Unbekannte fuhr rechts an dem grauen Skoda vorbei und beschädigte diesen erheblich. Der Fahrer des schwarzen Kombis fuhr weiter und dürfte im vorderen Bereich der Fahrerseite beschädigt sein. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dem schwarzen Pkw Kombi machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

