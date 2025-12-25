Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch in ein Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 24.12.2025, wurde die Polizei um 13.45 Uhr von Zeugen über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Beckum-Neubeckum an der Hubertusstraße informiert. In einem noch nicht genau feststehenden Tatzeitraum drangen bislang unbekannte Täter in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten mehrere Schränke. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Angaben zu Diebesgut liegen zurzeit nicht vor. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen in der näheren Umgebung bitte an die Polizei Beckum, Telefon 02521-911-0 oder per E-Mail an: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

