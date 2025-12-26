POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Unter Betäubungsmitteleinfluss Auto gefahren

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 24.12.2025, gegen 11.36 Uhr wurde der Polizei der Brand eines Schuppens an der Straße Wiedenbusk in Drensteinfurt-Walstedde gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass zwei Mülltonnen in dem Schuppen in Brand geraten waren. Aufmerksame Nachbarn bemerkten die Rauchentwicklung und löschten die Mülltonnen, die Feuerwehr übernahm die weiteren Löscharbeiten. An dem Schuppen und den ...

