Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Unter Betäubungsmitteleinfluss Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 23.12.2025, 15.45 Uhr hielten Polizisten einen Autofahrer auf der Vellener Straße in Neubeckum an. Der 34-Jährige stand offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss, was ein Drogenvortest bestätigte. Die Beamten ließen dem Neubeckumer eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

