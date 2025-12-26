POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Unter Betäubungsmitteleinfluss Auto gefahren
Warendorf (ots)
Am Dienstag, 23.12.2025, 15.45 Uhr hielten Polizisten einen Autofahrer auf der Vellener Straße in Neubeckum an. Der 34-Jährige stand offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss, was ein Drogenvortest bestätigte. Die Beamten ließen dem Neubeckumer eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
