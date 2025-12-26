Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Dienstag, 23.12.2025, zwischen 6.00 Uhr und 18.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hubertusstraße in Neubeckum ein. Der oder die Täter durchwühlten mehrere Wohnräume nach Beute. Angaben zum Diebesgut liegen nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

