Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unbekannter raubte Geld

Warendorf (ots)

Am Samstag, 27.12.2025, gegen 20.25 Uhr kam es auf der Harkortstraße in Ahlen zu einem Raub. Eine 57-jährige Ahlenerin war zu Fuß auf einem Fußweg zwischen der Harkortstraße und einem Verbrauchermarkt unterwegs. Kurz vor einem Fußgängertunnel überholte sie eine männliche Person auf einem E-Scooter, welcher wenige Meter vor der Ahlenerin wendete und offensichtlich auf sie wartete. Als die Frau den Täter passierte, forderte er von ihr Geld. Die 57-Jährige verweigerte dies, woraufhin der Täter ein Messer aus seiner Jackentasche zog und es bedrohlich in ihre Richtung hielt. Er forderte erneut die Herausgabe von Geld, so dass ihm die Ahlenerin nun welches aushändigte. Der Täter flüchtete auf seinem E-Scooter in Richtung Schützenstraße.

Der Täter ist circa 1,90 Meter groß, hat ein südländisches Erscheinungsbild, eine kräftige Statur und trug weiße Turnschuhe, eine schwarze Hose, eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze, eine Mütze und schwarze Handschuhe.

Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen E-Scooter-Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell