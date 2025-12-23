PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Kachtenhausen. Kupfer aus Lagerhalle gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (17./18.12.2025) brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Osterheider Straße ein und stahlen zwei massive Kupferblöcke. Die Täter müssen zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben. Zeugen, die verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Ladebewegungen im Bereich der Osterheider Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 10:16

    POL-LIP: Detmold. Einbruch auf Baustelle.

    Lippe (ots) - In der Zeit von Freitagabend bis Montagvormittag (19.-22.12.2025) stahlen unbekannte Täter von einer Baustelle an der Bachstraße Werkzeug. Zeugen, die im Bereich Bachstraße/Kissinger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Yannick Thelaner Telefon: ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 10:16

    POL-LIP: Kreis Lippe. Containeraufbrüche: Feuerwerkskörper entwendet.

    Lippe (ots) - Am Montagmorgen (22.12.2025) brachen unbekannte Täter auf einem Firmengelände am Steinweg in Lemgo mehrere Überseecontainer auf und entwendeten Feuerwerkskörper. Am frühen Montagmorgen gegen 04:40 Uhr öffneten Unbekannte auf dem Parkplatz eines Aldi-Marktes an der Straße Am Bexterholz in Bad Salzuflen-Lockhausen gewaltsam einen Container und ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 10:14

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Horn. Einbruch in Jugendeinrichtung.

    Lippe (ots) - Über das Wochenende (19.12.2025-22.12.2025) drangen unbekannte Täter in eine Jugendeinrichtung an der Bahnhofstraße ein und stahlen Bargeld sowie eine Spielekonsole. Die Täter verschafften sich über eine Kellertür Zutritt zum Gebäude, brachen im Inneren mehrere Türen auf, durchwühlten Büroschränke und entwendeten unter anderem eine Geldkassette mit Bargeld sowie eine Spielkonsole. Zeugen, die im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren