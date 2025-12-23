POL-LIP: Lage - Kachtenhausen. Kupfer aus Lagerhalle gestohlen.
Lippe (ots)
Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (17./18.12.2025) brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Osterheider Straße ein und stahlen zwei massive Kupferblöcke. Die Täter müssen zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben. Zeugen, die verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Ladebewegungen im Bereich der Osterheider Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.
