PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Containeraufbrüche: Feuerwerkskörper entwendet.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen (22.12.2025) brachen unbekannte Täter auf einem Firmengelände am Steinweg in Lemgo mehrere Überseecontainer auf und entwendeten Feuerwerkskörper. Am frühen Montagmorgen gegen 04:40 Uhr öffneten Unbekannte auf dem Parkplatz eines Aldi-Marktes an der Straße Am Bexterholz in Bad Salzuflen-Lockhausen gewaltsam einen Container und stahlen ebenfalls Feuerwerkskörper. Am Montagnachmittag versuchten Unbekannte vergeblich, einen Feuerwerkskörper-Container auf dem Aldi-Parkplatz an der Lemgoer Straße in Dörentrup aufzubrechen. In der Nacht zum Dienstag zwischen 01:35 und 03:30 Uhr scheiterte ein weiterer Aufbruchversuch am selben Container in Dörentrup, wie ein Sicherheitsdienst feststellte. Die Polizei geht von Zusammenhängen zwischen den Taten aus und ermittelt weiter; Zeugen mit Hinweisen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 10:14

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Horn. Einbruch in Jugendeinrichtung.

    Lippe (ots) - Über das Wochenende (19.12.2025-22.12.2025) drangen unbekannte Täter in eine Jugendeinrichtung an der Bahnhofstraße ein und stahlen Bargeld sowie eine Spielekonsole. Die Täter verschafften sich über eine Kellertür Zutritt zum Gebäude, brachen im Inneren mehrere Türen auf, durchwühlten Büroschränke und entwendeten unter anderem eine Geldkassette mit Bargeld sowie eine Spielkonsole. Zeugen, die im ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:25

    POL-LIP: Detmold/Bad Salzuflen. Schwerpunktkontrollen decken zahlreiche Verkehrsverstöße auf.

    Lippe (ots) - Am Wochenende vom 20. bis 22.12.2025 führten Einsatzkräfte im Kreis Lippe im Rahmen der ROADPOL-Kontrolltage mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen kreisweit verstärkte Verkehrskontrollen durch. In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellten die Beamtinnen und Beamten an einer Kontrollstelle in Detmold von Polizeiwache Blomberg zwei Autofahrer fest, die ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:24

    POL-LIP: Detmold - Mosebeck. Detmolderin überschlägt sich mit Pkw in Kurve.

    Lippe (ots) - Am Freitagabend (19.12.2025) verlor gegen 21:10 Uhr eine 20-jährige Fahrerin auf der Barntruper Straße in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren VW Lupo, der sich daraufhin überschlug. Nach aktuellem Stand wird von einer nicht angepassten Geschwindigkeit als unfallursächlich ausgegangen. Die Fahrerin und eine Mitfahrerin wurden leicht verletzt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren