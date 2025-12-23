Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Containeraufbrüche: Feuerwerkskörper entwendet.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen (22.12.2025) brachen unbekannte Täter auf einem Firmengelände am Steinweg in Lemgo mehrere Überseecontainer auf und entwendeten Feuerwerkskörper. Am frühen Montagmorgen gegen 04:40 Uhr öffneten Unbekannte auf dem Parkplatz eines Aldi-Marktes an der Straße Am Bexterholz in Bad Salzuflen-Lockhausen gewaltsam einen Container und stahlen ebenfalls Feuerwerkskörper. Am Montagnachmittag versuchten Unbekannte vergeblich, einen Feuerwerkskörper-Container auf dem Aldi-Parkplatz an der Lemgoer Straße in Dörentrup aufzubrechen. In der Nacht zum Dienstag zwischen 01:35 und 03:30 Uhr scheiterte ein weiterer Aufbruchversuch am selben Container in Dörentrup, wie ein Sicherheitsdienst feststellte. Die Polizei geht von Zusammenhängen zwischen den Taten aus und ermittelt weiter; Zeugen mit Hinweisen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.

