POL-LIP: Detmold/Bad Salzuflen. Schwerpunktkontrollen decken zahlreiche Verkehrsverstöße auf.

Am Wochenende vom 20. bis 22.12.2025 führten Einsatzkräfte im Kreis Lippe im Rahmen der ROADPOL-Kontrolltage mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen kreisweit verstärkte Verkehrskontrollen durch. In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellten die Beamtinnen und Beamten an einer Kontrollstelle in Detmold von Polizeiwache Blomberg zwei Autofahrer fest, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Gegen beide wurden entsprechende Verfahren eingeleitet, zudem erhoben die Einsatzkräfte drei Verwarngelder. In der Nacht von Sonntag auf Montag kontrollierten die Beamtinnen und Beamten an derselben Stelle einen weiteren Fahrer, der ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs war. Auch in diesem Fall wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Am Samstagabend führten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes in Bad Salzuflen zwischen 17 und 1 Uhr an der Osterstraße in der Fußgängerzone, der Werler Straße und der Hauptstraße in Holzhausen Kontrollen von insgesamt 77 Fahrzeugen durch. Dabei stellten sie Verstöße wegen Drogeneinflusses (positiv auf THC und Kokain), Alkoholeinflusses, mehrere Verwarngelder, ein Erlöschen der Betriebserlaubnis sowie Verdacht auf Kennzeichenmissbrauch, fehlende Pflichtversicherung und Urkundenfälschung fest. Ein Kennzeichen wurde sichergestellt.

