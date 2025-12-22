PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Bad Salzuflen. Schwerpunktkontrollen decken zahlreiche Verkehrsverstöße auf.

Lippe (ots)

Am Wochenende vom 20. bis 22.12.2025 führten Einsatzkräfte im Kreis Lippe im Rahmen der ROADPOL-Kontrolltage mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen kreisweit verstärkte Verkehrskontrollen durch. In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellten die Beamtinnen und Beamten an einer Kontrollstelle in Detmold von Polizeiwache Blomberg zwei Autofahrer fest, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Gegen beide wurden entsprechende Verfahren eingeleitet, zudem erhoben die Einsatzkräfte drei Verwarngelder. In der Nacht von Sonntag auf Montag kontrollierten die Beamtinnen und Beamten an derselben Stelle einen weiteren Fahrer, der ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs war. Auch in diesem Fall wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Am Samstagabend führten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes in Bad Salzuflen zwischen 17 und 1 Uhr an der Osterstraße in der Fußgängerzone, der Werler Straße und der Hauptstraße in Holzhausen Kontrollen von insgesamt 77 Fahrzeugen durch. Dabei stellten sie Verstöße wegen Drogeneinflusses (positiv auf THC und Kokain), Alkoholeinflusses, mehrere Verwarngelder, ein Erlöschen der Betriebserlaubnis sowie Verdacht auf Kennzeichenmissbrauch, fehlende Pflichtversicherung und Urkundenfälschung fest. Ein Kennzeichen wurde sichergestellt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 22.12.2025 – 11:24

    POL-LIP: Detmold - Mosebeck. Detmolderin überschlägt sich mit Pkw in Kurve.

    Lippe (ots) - Am Freitagabend (19.12.2025) verlor gegen 21:10 Uhr eine 20-jährige Fahrerin auf der Barntruper Straße in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren VW Lupo, der sich daraufhin überschlug. Nach aktuellem Stand wird von einer nicht angepassten Geschwindigkeit als unfallursächlich ausgegangen. Die Fahrerin und eine Mitfahrerin wurden leicht verletzt und ...

  • 22.12.2025 – 11:23

    POL-LIP: Detmold. E-Bike-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß.

    Lippe (ots) - Am Donnerstagabend (18.12.2025) stieß gegen 19:45 Uhr ein unbekannter E-Bike-Fahrer in der Marienstraße mit einem Fußgänger zusammen und entfernte sich anschließend, ohne Hilfe zu leisten. Der Fußgänger stürzte und wurde leicht verletzt. Der flüchtige Fahrer wird als etwa 30 Jahre alt, circa 1,75 m groß, mit dunklem Hoodie und schwarzer Bomberjacke beschrieben. Zeugen, die Hinweise auf den ...

  • 22.12.2025 – 11:23

    POL-LIP: Lage - Müssen. Paketstation aufgebrochen.

    Lippe (ots) - Am Montagmorgen (22.12.2025) öffneten gegen 4 Uhr unbekannte Täter mehrere Fächer einer Paketstation an der Landwehrstraße gewaltsam. Nach ersten Feststellungen wurden insgesamt 27 Türen beschädigt/aufgehebelt. Ob Sendungen entwendet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen melden sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle ...

