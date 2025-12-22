Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. E-Bike-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (18.12.2025) stieß gegen 19:45 Uhr ein unbekannter E-Bike-Fahrer in der Marienstraße mit einem Fußgänger zusammen und entfernte sich anschließend, ohne Hilfe zu leisten. Der Fußgänger stürzte und wurde leicht verletzt. Der flüchtige Fahrer wird als etwa 30 Jahre alt, circa 1,75 m groß, mit dunklem Hoodie und schwarzer Bomberjacke beschrieben. Zeugen, die Hinweise auf den E-Bike-Fahrer geben können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat unter (05231) 6090.

