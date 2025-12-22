POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Diebstahl von Radarsensorik.
Lippe (ots)
Am Freitagabend (19.12.2025) versuchten unbekannte Täter in einer Tiefgarage in der Kolberger Straße, die Radarsensorik eines geparkten Audi A6 zu entwenden. Aus ungeklärtem Grund brachen die Täter die Tat ab, es entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.
