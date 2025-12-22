PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Diebstahl von Radarsensorik.

Lippe (ots)

Am Freitagabend (19.12.2025) versuchten unbekannte Täter in einer Tiefgarage in der Kolberger Straße, die Radarsensorik eines geparkten Audi A6 zu entwenden. Aus ungeklärtem Grund brachen die Täter die Tat ab, es entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

  • 22.12.2025 – 11:22

    POL-LIP: Detmold - Jerxen-Orbke. Werkzeuge aus Firmenwagen gestohlen.

    Lippe (ots) - Zwischen Donnerstag und Freitag (18./19.12.2025; 17:30 - 14:45 Uhr) schlugen unbekannte Täter an einem Firmenwagen in der Kreuzstraße eine Fensterscheibe ein und stahlen Werkzeuge. Entwendet wurden unter anderem ein Akkuschrauber, ein Schlagschrauber und eine Flex im Wert von rund 1.500 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 07:13

    POL-LIP: Detmold - Körperverletzung

    Lippe (ots) - (mr) Nachdem sich der Geschädigte am 20.12.2025 um ca.03.00 Uhr mit vier anderen Personen auf einem Parkplatz gegenüber einer Discothek in Detmold unterhalten hat, schlugen diese unvermittelt auf den 26-jährigen Detmolder ein. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige im Nahbereich angetroffen und der Polizeidienststelle zugeführt werden. Der Geschädigte erlitt im Rahmen der ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 07:12

    POL-LIP: Barntrup - räuberischer Diebstahl

    Lippe (ots) - (mr) Am 20.12.2025, suchte ein unbekannter Mann eine örtliche Tankstelle in Barntrup an der Hamelner Straße auf, um ein vermeintliches Retourengeschäft zu erledigen. Im Zuge dieses Gesprächs entwendete der unbekannte Mann dem Mitarbeiter unter Anwendung von Gewalt Tabakwaren. Im Anschluss daran entfernte er sich in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich ...

    mehr
