POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Diebstahl von Radarsensorik.

Lippe (ots) - (mr) Nachdem sich der Geschädigte am 20.12.2025 um ca.03.00 Uhr mit vier anderen Personen auf einem Parkplatz gegenüber einer Discothek in Detmold unterhalten hat, schlugen diese unvermittelt auf den 26-jährigen Detmolder ein. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige im Nahbereich angetroffen und der Polizeidienststelle zugeführt werden. Der Geschädigte erlitt im Rahmen der ...

mehr