POL-LIP: Detmold - Jerxen-Orbke. Werkzeuge aus Firmenwagen gestohlen.
Lippe (ots)
Zwischen Donnerstag und Freitag (18./19.12.2025; 17:30 - 14:45 Uhr) schlugen unbekannte Täter an einem Firmenwagen in der Kreuzstraße eine Fensterscheibe ein und stahlen Werkzeuge. Entwendet wurden unter anderem ein Akkuschrauber, ein Schlagschrauber und eine Flex im Wert von rund 1.500 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kreuzstraße bemerkt haben, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell