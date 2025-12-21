Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Körperverletzung

Lippe (ots)

(mr) Nachdem sich der Geschädigte am 20.12.2025 um ca.03.00 Uhr mit vier anderen Personen auf einem Parkplatz gegenüber einer Discothek in Detmold unterhalten hat, schlugen diese unvermittelt auf den 26-jährigen Detmolder ein. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige im Nahbereich angetroffen und der Polizeidienststelle zugeführt werden. Der Geschädigte erlitt im Rahmen der Auseinandersetzung diverse Verletzungen im Gesicht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05231-6090.

