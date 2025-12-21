PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Körperverletzung

Lippe (ots)

(mr) Nachdem sich der Geschädigte am 20.12.2025 um ca.03.00 Uhr mit vier anderen Personen auf einem Parkplatz gegenüber einer Discothek in Detmold unterhalten hat, schlugen diese unvermittelt auf den 26-jährigen Detmolder ein. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige im Nahbereich angetroffen und der Polizeidienststelle zugeführt werden. Der Geschädigte erlitt im Rahmen der Auseinandersetzung diverse Verletzungen im Gesicht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05231-6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Lippe
  • 21.12.2025 – 07:12

  • 21.12.2025 – 07:10

  • 21.12.2025 – 07:09

