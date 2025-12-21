POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Thermalbad

Lippe (ots) - (mr) Am Samstag, 20.12.2025 wurde gegen 06.00 Uhr in Lage in der Färberstraße ein 18-jähriger Lagenser auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle verletzt. Der Lagenser fuhr mit seinem E-Scooter, als sich ihm ein unbekannter Mann in den Weg stellte. Beim Vorbeifahren habe der unbekannte Mann ein Messer gezogen und den E-Scooter Fahrer damit verletzt. Im Anschluss daran entfernte sich der Tatverdächtige ...

