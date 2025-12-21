POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Thermalbad
Lippe (ots)
(mr) In den frühen Morgenstunden des 20.12.2025 drangen unbekannte Täter in ein Thermalbad in Bad Salzuflen ein. Nachdem sie sich mittels Gewalt Zutritt zum Bad verschafft haben, drangen sie in mehrere Räume des Bades ein und verwüsteten diese. Angaben über etwaiges Diebesgut sind aktuell noch zu ermitteln. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05231-6090.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Leitstelle
Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell