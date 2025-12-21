Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Angriff mittels Messer

Lippe (ots)

(mr) Am Samstag, 20.12.2025 wurde gegen 06.00 Uhr in Lage in der Färberstraße ein 18-jähriger Lagenser auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle verletzt. Der Lagenser fuhr mit seinem E-Scooter, als sich ihm ein unbekannter Mann in den Weg stellte. Beim Vorbeifahren habe der unbekannte Mann ein Messer gezogen und den E-Scooter Fahrer damit verletzt. Im Anschluss daran entfernte sich der Tatverdächtige fußläufig. Der Geschädigte konnte seine Fahrt zunächst fortsetzen und suchte im Nachgang die örtliche Polizeidienststelle auf. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05231-6090.

