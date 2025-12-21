PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Angriff mittels Messer

Lippe (ots)

(mr) Am Samstag, 20.12.2025 wurde gegen 06.00 Uhr in Lage in der Färberstraße ein 18-jähriger Lagenser auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle verletzt. Der Lagenser fuhr mit seinem E-Scooter, als sich ihm ein unbekannter Mann in den Weg stellte. Beim Vorbeifahren habe der unbekannte Mann ein Messer gezogen und den E-Scooter Fahrer damit verletzt. Im Anschluss daran entfernte sich der Tatverdächtige fußläufig. Der Geschädigte konnte seine Fahrt zunächst fortsetzen und suchte im Nachgang die örtliche Polizeidienststelle auf. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05231-6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 07:04

    POL-LIP: Lage - Körperverletzung durch Knallkörper

    Lippe (ots) - (mr) Am Freitag, 19.12.2025, wirft ein unbekannter Tatverdächtiger etwa gegen 23:40 Uhr einen Knallkörper in eine Unterführung in der Hindenburgstraße in Lage, während sich ein Passant darin befand. Der Knallkörper detoniert unmittelbar neben dem 31-jährigen Lagenser. Der Geschädigte suchte im Anschluss an die Anzeigenerstattung eigenständig zwecks Überprüfung seines Gesundheitszustandes einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren