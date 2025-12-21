POL-LIP: Lage - Körperverletzung durch Knallkörper

Lippe (ots) - Auf der Detmolder Straße in Höhe des Ellernkruges ereignete sich am Donnerstagmorgen (18.12.2025) gegen 7.45 Uhr ein Verkehrsunfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Ein 19-Jähriger aus Lage fuhr mit seinem VW Lupo in Richtung Detmold. Kurz vor der Kreuzung bemerkte er aufgrund von Unaufmerksamkeit zu spät, dass vor ihm ein Mercedes 190 verkehrsbedingt vor der roten Ampel wartet. Er fuhr auf den Wagen ...

