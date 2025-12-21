POL-LIP: Lage - Körperverletzung durch Knallkörper
Lippe (ots)
(mr) Am Freitag, 19.12.2025, wirft ein unbekannter Tatverdächtiger etwa gegen 23:40 Uhr einen Knallkörper in eine Unterführung in der Hindenburgstraße in Lage, während sich ein Passant darin befand. Der Knallkörper detoniert unmittelbar neben dem 31-jährigen Lagenser. Der Geschädigte suchte im Anschluss an die Anzeigenerstattung eigenständig zwecks Überprüfung seines Gesundheitszustandes einen Arzt auf. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05231-6090.
