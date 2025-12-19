Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Radfahrer beim Abbiegen angefahren - Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht.

Lippe (ots)

Im Bereich der Kreuzung Am Zubringer/Oerlinghauser Straße kam es am Montagmorgen (15.12.2025) zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei um Zeugenhinweise bittet. Ein 16-Jähriger aus Bad Salzuflen bog mit seinem Fahrrad an einer Ampel gegen 7.15 Uhr vom Zubringer nach rechts auf die Oerlinghauser Straße ein, als er von einem unbekannten Autofahrer übersehen wurde. Der PKW stieß mit dem Radfahrer zusammen, der stürzte, jedoch unverletzt blieb. Zunächst stieg der Autofahrer aus und erkundigte sich nach dem Wohlergehen des 16-Jährigen, fuhr dann aber einfach davon, ohne Personalien mit dem Radfahrer auszutauschen. Der männliche Autofahrer wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,75 - 1,80 m groß, schwarze Haare und dunkler Bart. Bei dem PKW soll es sich um einen silbernen VW mit lippischen Kennzeichen gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat bittet unter der Rufnummer (05231) 6090 um Zeugenhinweise.

