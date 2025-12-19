POL-LIP: Lemgo. Reifen samt Felgen aus Garage gestohlen.
Lippe (ots)
Aus einer Garage in der Dewitzstraße wurden am Mittwoch zwischen 8 und 21.45 Uhr vier Sommerreifen samt Felgen der Marke "BMW" gestohlen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Wie die Unbekannten in die Garage gelangten, ist unklar. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05231) 6090.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell