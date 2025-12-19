PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Kreis Lippe. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - 16-jährige Vermisste angetroffen.

Lippe (ots)

Die seit dem 12.12.2025 vermisste 16-Jährige aus einer Wohngruppe in Horn-Bad Meinberg ist wieder da. Die Jugendliche konnte am Donnerstagabend (18.12.2025) wohlbehalten im Bereich Detmold angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihr wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei Medien und Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. Bitte löschen Sie veröffentlichte Fotos und weitere persönliche Daten der Jugendlichen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 18.12.2025 – 09:54

    POL-LIP: Schlangen. Tankstelle angegangen.

    Lippe (ots) - Zwei Unbekannte versuchten am frühen Mittwochmorgen (17.12.2025) gegen 2.30 Uhr in eine Tankstelle in der Paderborner Straße einzusteigen. Sie scheiterten jedoch daran, eine Schiebetür aufzuhebeln und zogen unverrichteter Dinge wieder von dannen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, informieren bitte unter (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 09:53

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Holzhausen-Externsteine. In Wohnung eingebrochen.

    Lippe (ots) - Am Mittwoch (17.12.2025) zwischen 8 und 15.30 Uhr drangen bislang Unbekannte in der Langen Straße in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Eingangstür und entwendeten Bargeld aus den Räumlichkeiten. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen. ...

    mehr
