Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Kreis Lippe. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - 16-jährige Vermisste angetroffen.

Lippe (ots)

Die seit dem 12.12.2025 vermisste 16-Jährige aus einer Wohngruppe in Horn-Bad Meinberg ist wieder da. Die Jugendliche konnte am Donnerstagabend (18.12.2025) wohlbehalten im Bereich Detmold angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihr wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei Medien und Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. Bitte löschen Sie veröffentlichte Fotos und weitere persönliche Daten der Jugendlichen.

