PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Horn-Bad Meinberg/Bielefeld. 16-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots)

Seit dem 12.12.2025 wird eine 16-Jährige aus einer Wohngruppe in Horn-Bad Meinberg vermisst. Zuletzt wurde sie in der Straße Silbergrund gesehen. Sie könnte sich in Bad Salzuflen, Lage, Detmold oder auch Bielefeld aufhalten. Eine Eigengefährdung kann aufgrund des jungen Alters nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach ihr.

Die Vermisste ist ca. 1,65 m groß, hat dunkle Augen, eine kräftige Statur und blond gefärbte Haare. Ein Foto von ihr finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/189661

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Jugendlichen machen kann, meldet sich bitte unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 09:54

    POL-LIP: Schlangen. Tankstelle angegangen.

    Lippe (ots) - Zwei Unbekannte versuchten am frühen Mittwochmorgen (17.12.2025) gegen 2.30 Uhr in eine Tankstelle in der Paderborner Straße einzusteigen. Sie scheiterten jedoch daran, eine Schiebetür aufzuhebeln und zogen unverrichteter Dinge wieder von dannen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, informieren bitte unter (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 09:53

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Holzhausen-Externsteine. In Wohnung eingebrochen.

    Lippe (ots) - Am Mittwoch (17.12.2025) zwischen 8 und 15.30 Uhr drangen bislang Unbekannte in der Langen Straße in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Eingangstür und entwendeten Bargeld aus den Räumlichkeiten. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen. ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 09:07

    POL-LIP: Barntrup. Raub auf Spielothek.

    Lippe (ots) - In der Oststraße wurde am frühen Donnerstag (18.12.2025) gegen 0.50 Uhr eine Spielhalle beraubt. Ein maskierter Unbekannter betrat die Spielothek, forderte Zeugen auf diese zu verlassen und bedrohte den 83-jährigen Mitarbeiter mit einer Schreckschusswaffe, um Bargeld zu erbeuten. Während des Raubes fiel auch ein Schuss. Verletzt wurde niemand. Der Täter flüchtete anschließend mit seiner Beute - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren