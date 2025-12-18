Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Horn-Bad Meinberg/Bielefeld. 16-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots)

Seit dem 12.12.2025 wird eine 16-Jährige aus einer Wohngruppe in Horn-Bad Meinberg vermisst. Zuletzt wurde sie in der Straße Silbergrund gesehen. Sie könnte sich in Bad Salzuflen, Lage, Detmold oder auch Bielefeld aufhalten. Eine Eigengefährdung kann aufgrund des jungen Alters nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach ihr.

Die Vermisste ist ca. 1,65 m groß, hat dunkle Augen, eine kräftige Statur und blond gefärbte Haare. Ein Foto von ihr finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/189661

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Jugendlichen machen kann, meldet sich bitte unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell