Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Auto gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte stahlen zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (17./18.12.2025) einen schwarzen Mini (Bj.: 2007), der auf einem Privatparkplatz in der Uhlandstraße abgestellt war. An dem Wagen befanden sich lippische Kennzeichen. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, informiert bitte unter (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

