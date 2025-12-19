POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Auto gestohlen.

Lippe (ots) - Am Donnerstag (19.12.2025) zwischen 17 und 21 Uhr stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße ein, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck, Bargeld, einen Laptop der Marke "Samsung" sowie ein Handy der Marke "Apple". Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte ...

mehr