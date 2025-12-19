POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Auto gestohlen.
Lippe (ots)
Unbekannte stahlen zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (17./18.12.2025) einen schwarzen Mini (Bj.: 2007), der auf einem Privatparkplatz in der Uhlandstraße abgestellt war. An dem Wagen befanden sich lippische Kennzeichen. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, informiert bitte unter (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 2.
