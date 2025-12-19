PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Einbrecher machen Beute in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (19.12.2025) zwischen 17 und 21 Uhr stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße ein, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck, Bargeld, einen Laptop der Marke "Samsung" sowie ein Handy der Marke "Apple". Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 09:54

    POL-LIP: Schlangen. Tankstelle angegangen.

    Lippe (ots) - Zwei Unbekannte versuchten am frühen Mittwochmorgen (17.12.2025) gegen 2.30 Uhr in eine Tankstelle in der Paderborner Straße einzusteigen. Sie scheiterten jedoch daran, eine Schiebetür aufzuhebeln und zogen unverrichteter Dinge wieder von dannen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, informieren bitte unter (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren