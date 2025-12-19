PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Sachbeschädigung am Busbahnhof.

Lippe (ots)

In der Bahnhofstraße im Bereich des Busbahnhofes demontierten bislang Unbekannte im Zeitraum 07. - 15.12.2025 nach ersten Erkenntnissen einen städtischen Mülleimer und warfen mit diesem mehrere Scheiben von Wartehäuschen ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Darüber hinaus beschädigten sie weitere Scheiben mit Farbschmierereien. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, wenden sich bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 5.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 12:32

    POL-LIP: Lemgo. Reifen samt Felgen aus Garage gestohlen.

    Lippe (ots) - Aus einer Garage in der Dewitzstraße wurden am Mittwoch zwischen 8 und 21.45 Uhr vier Sommerreifen samt Felgen der Marke "BMW" gestohlen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Wie die Unbekannten in die Garage gelangten, ist unklar. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05231) 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 12:32

    POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Auto gestohlen.

    Lippe (ots) - Unbekannte stahlen zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (17./18.12.2025) einen schwarzen Mini (Bj.: 2007), der auf einem Privatparkplatz in der Uhlandstraße abgestellt war. An dem Wagen befanden sich lippische Kennzeichen. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, informiert bitte unter (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 12:31

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Einbrecher machen Beute in Einfamilienhaus.

    Lippe (ots) - Am Donnerstag (19.12.2025) zwischen 17 und 21 Uhr stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße ein, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck, Bargeld, einen Laptop der Marke "Samsung" sowie ein Handy der Marke "Apple". Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren