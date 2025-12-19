Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Sachbeschädigung am Busbahnhof.

Lippe (ots)

In der Bahnhofstraße im Bereich des Busbahnhofes demontierten bislang Unbekannte im Zeitraum 07. - 15.12.2025 nach ersten Erkenntnissen einen städtischen Mülleimer und warfen mit diesem mehrere Scheiben von Wartehäuschen ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Darüber hinaus beschädigten sie weitere Scheiben mit Farbschmierereien. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, wenden sich bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 5.

