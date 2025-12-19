PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Lippe (ots)

Auf der Detmolder Straße in Höhe des Ellernkruges ereignete sich am Donnerstagmorgen (18.12.2025) gegen 7.45 Uhr ein Verkehrsunfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Ein 19-Jähriger aus Lage fuhr mit seinem VW Lupo in Richtung Detmold. Kurz vor der Kreuzung bemerkte er aufgrund von Unaufmerksamkeit zu spät, dass vor ihm ein Mercedes 190 verkehrsbedingt vor der roten Ampel wartet. Er fuhr auf den Wagen eines 20-Jährigen aus Lage auf. Durch den Aufprall wurde der Mercedes wiederum auf den VW Polo eines 18-Jährigen aus Lage aufgeschoben. Dieser sowie seine zwei Mitinsassen im Polo (19 + 17 Jahre) erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Klinikum. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 12.000 Euro. Der Mercedes und Polo mussten abgeschleppt werden. Die Detmolder Straße in Richtung Lage blieb bis 9.10 Uhr gesperrt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

