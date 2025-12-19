PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Kalletal. Verkehrsunfallflucht - Fahrer mit Platten geflüchtet und von Zeugen festgesetzt.

Lippe (ots)

In der Straße Am Alten Hofe verursachte ein VW Passat-Fahrer am Donnerstagabend (18.12.2025) gegen 20 Uhr einen Verkehrsunfall mit Sachschaden und flüchtete. Der Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Zaun. Trotz plattem Reifen fuhr der Mann einfach weiter. Aufmerksame Zeugen bemerkten den beschädigten Wagen wegen einer auffälligen Fahrweise vor sich und wählten den Notruf: Der Fahrer fuhr Schlangenlinien und geriet mehrmals in den Gegenverkehr. Die Zeugen verfolgten den Autofahrer. Als er schließlich stoppte, gelang es ihnen den 32-Jährigen aus dem Kalletal festzuhalten und an einer Weiterfahrt zu hindern, bis die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Er stand augenscheinlich unter erheblichem Alkoholeinfluss. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein VW wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

In diesem Zusammenhang wurde auch ein Polizeihubschrauber angefordert, der wegen einer Vermisstensuche zur gleichen Zeit bereits in Lippe eingesetzt war. Bis der Polizeihubschrauber jedoch im Kalletal ankam, war der flüchtige Autofahrer schon durch die Zeugen festgesetzt worden, so dass er wieder abdrehen konnte.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

