Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

B41-Gensingen (ots)

Am Donnerstag gegen 18:20 Uhr kam es auf der B41 in der Auffahrt zur A61 zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Bad Kreuznacher befuhr die B41 aus Richtung Bad Kreuznach kommend in Richtung Autobahn. In der Auffahrt in Richtung Koblenz kam er in einer Linkskurve bei regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Dabei kollidierte das Auto mit der Mittelschutzplanke und drehte sich um die eigene Achse. Das Fahrzeug blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beamten der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim stellten bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab 1,17 Promille. Zwecks Blutentnahme wurde er auf die Dienststelle gebracht. Von da an ging es für ihn zu Fuß weiter. Am Auto und der Leitplanke entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich auf die A61 in Richtung Ludwigshafen abgeleitet. Gegen den 33-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell