POL-LIP: Lage - Einbruch in Wohnhaus
Lippe (ots)
(mr) Im Tagesverlauf des 20.12.2025 suchten unbekannte Tatverdächtige ein Wohnhaus in Lage-Kachtenhausen auf. Mittels Gewalteinwirkung drangen sie in das Wohnhaus ein und durchsuchten diverse Räume. Bevor sie flüchteten entwendete man diverse Gegenstände und Bargeld. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05231-6090.
