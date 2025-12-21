POL-LIP: Barntrup - räuberischer Diebstahl
Lippe (ots)
(mr) Am 20.12.2025, suchte ein unbekannter Mann eine örtliche Tankstelle in Barntrup an der Hamelner Straße auf, um ein vermeintliches Retourengeschäft zu erledigen. Im Zuge dieses Gesprächs entwendete der unbekannte Mann dem Mitarbeiter unter Anwendung von Gewalt Tabakwaren. Im Anschluss daran entfernte er sich in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05231-6090.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Leitstelle
Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell