Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippe (ots)

(mr) Am 20.12.2025 ereignete sich etwa gegen 15:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Stukenbrocker Weg in Oerlinghausen. Aus noch ungeklärten Umständen verlor ein 20-jähriger Augustdorfer im Verlauf einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf den neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen. Im Folgenden verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und touchierte im Anschluss daran einige Bäume sowie Verkehrseinrichtungen. Der Fahrzeugführer blieb nahezu unverletzt. Er wurde zwecks vorsorglicher Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Bielefeld verbracht.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell