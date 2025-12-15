Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Teurer Freundschaftsdienst

Weißer Sportwagen vom Zoll sichergestellt

Heilbronn (ots)

Einen weißen Porsche Panamera e-hybrid aus der Ukraine entdeckten Zöllnerinnen und Zöllner heute Nacht auf einem ausländischen Fahrzeuggespann auf der Autobahn in Höhe von Bad Rappenau in Fahrtrichtung Heilbronn.

Gegen 0:30 Uhr entschieden sich Einsatzkräfte der Kontrolleinheit Verkehrswege zur Überprüfung des Fahrzeuggespanns, auf dem sie den luxuriösen Plug-in-Hybrid-Sportwagen ausmachten. Im Laufe der nächtlichen Kontrolle stellte sich heraus, dass der ukrainische Fahrer, für eine im Ausland lebende befreundete Bekannte, das Fahrzeug aus Rumänien nach Spanien bringen sollte, er von ihr jedoch nicht mit den dafür erforderlichen Einfuhr- oder anderen maßgeblichen Zolldokumenten ausgestattet wurde.

Da der Porsche außerhalb der Europäischen Union zugelassen war und vorschriftswidrig, das bedeutet, ohne zollrechtliche Abfertigung in das Gemeinschaftsgebiet befördert wurde, muss das Fahrzeug nachverzollt werden. Da die errechneten Einfuhrabgaben in Höhe von 21.630 Euro (7.000 Euro Zoll und 14.630 Euro Einfuhrumsatzsteuer) durch den Fahrzeuglenker nicht beglichen werden konnten, stellte der Zoll das Fahrzeug sicher.

Gegen den 39-jährigen Fahrer leiteten die Beamten außerdem ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhehlerei ein.

