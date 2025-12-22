POL-LIP: Lage. Tauben aus Garten gestohlen.
Lippe (ots)
In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag (18./19.12.2025) stahlen unbekannte Täter aus einem Garten an der Straße Am Brenkerberg insgesamt acht Tauben. Die Tauben befanden sich in einem Gartenhäuschen. Zeugen, die Verdächtiges in dem Zusammenhang beobachtet haben, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 5.
