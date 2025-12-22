POL-LIP: Lage - Müssen. Paketstation aufgebrochen.

Lippe (ots) - Zwischen Donnerstag und Freitag (18./19.12.2025; 17:30 - 14:45 Uhr) schlugen unbekannte Täter an einem Firmenwagen in der Kreuzstraße eine Fensterscheibe ein und stahlen Werkzeuge. Entwendet wurden unter anderem ein Akkuschrauber, ein Schlagschrauber und eine Flex im Wert von rund 1.500 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder ...

