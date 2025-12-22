PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Müssen. Paketstation aufgebrochen.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen (22.12.2025) öffneten gegen 4 Uhr unbekannte Täter mehrere Fächer einer Paketstation an der Landwehrstraße gewaltsam. Nach ersten Feststellungen wurden insgesamt 27 Türen beschädigt/aufgehebelt. Ob Sendungen entwendet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen melden sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

