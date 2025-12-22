POL-LIP: Lage - Müssen. Paketstation aufgebrochen.
Lippe (ots)
Am Montagmorgen (22.12.2025) öffneten gegen 4 Uhr unbekannte Täter mehrere Fächer einer Paketstation an der Landwehrstraße gewaltsam. Nach ersten Feststellungen wurden insgesamt 27 Türen beschädigt/aufgehebelt. Ob Sendungen entwendet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen melden sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.
