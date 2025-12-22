Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Mosebeck. Detmolderin überschlägt sich mit Pkw in Kurve.

Lippe (ots)

Am Freitagabend (19.12.2025) verlor gegen 21:10 Uhr eine 20-jährige Fahrerin auf der Barntruper Straße in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren VW Lupo, der sich daraufhin überschlug. Nach aktuellem Stand wird von einer nicht angepassten Geschwindigkeit als unfallursächlich ausgegangen. Die Fahrerin und eine Mitfahrerin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell