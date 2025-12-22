PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Mosebeck. Detmolderin überschlägt sich mit Pkw in Kurve.

Lippe (ots)

Am Freitagabend (19.12.2025) verlor gegen 21:10 Uhr eine 20-jährige Fahrerin auf der Barntruper Straße in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren VW Lupo, der sich daraufhin überschlug. Nach aktuellem Stand wird von einer nicht angepassten Geschwindigkeit als unfallursächlich ausgegangen. Die Fahrerin und eine Mitfahrerin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

