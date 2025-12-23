PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Horn. Einbruch in Jugendeinrichtung.

Lippe (ots)

Über das Wochenende (19.12.2025-22.12.2025) drangen unbekannte Täter in eine Jugendeinrichtung an der Bahnhofstraße ein und stahlen Bargeld sowie eine Spielekonsole. Die Täter verschafften sich über eine Kellertür Zutritt zum Gebäude, brachen im Inneren mehrere Türen auf, durchwühlten Büroschränke und entwendeten unter anderem eine Geldkassette mit Bargeld sowie eine Spielkonsole. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Bahnhofstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

